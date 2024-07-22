Николь Кидман призналась, почему ей дали роль в фильме «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика

«Полагаю, это было причиной, почему он выбрал меня. Это озорство, эта провокационная натура, он обнаружил ее, и она передалась Алисе. Сцена, где я сбрасываю платье… это была я. Это не было написано. Это было мое платье из моего гардероба. „Вот так я снимаю платье, Стэнли“», — сказала артистка.