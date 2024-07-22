Николь Кидман призналась, почему ей дали роль в фильме «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика

Австралийская актриса Николь Кидман рассказала в интервью изданию Los Angeles Times, почему культовый режиссер Стэнли Кубрик выбрал ее на роль в фильме «С широко закрытыми глазами».
По мнению Кидман, кинематографиста привлекла ее «провокационная натура». Как и ее героиня, актриса проявляла прямолинейность и смелость. Эти черты Кидман вдохновили определенные характеристики и поступки ее персонажа.
«Полагаю, это было причиной, почему он выбрал меня. Это озорство, эта провокационная натура, он обнаружил ее, и она передалась Алисе. Сцена, где я сбрасываю платье… это была я. Это не было написано. Это было мое платье из моего гардероба. „Вот так я снимаю платье, Стэнли“», — сказала артистка.
Кидман добавила, что ее собственные наряды не раз появлялись в кадре. Кроме того, некоторые сцены из фильма были придуманы актрисой и ее партнером Томом Крузом. Кубрик, по словам Кидман, поощрял импровизацию артистов.
«Потрясающе в нем было то, что он сказал нам „Не ставьте меня на пьедестал“. Это было правило номер один. Потому что когда мы приехали к нему домой, мы думали „О Господи. Великий Стэнли Кубрик“. И такой тип мышления мешает креативному процессу», — вспомнила Кидман.
Актриса подчеркнула, что Кубрику не нужны были «подхалимы». Режиссер попросил звезд своего фильма делиться идеями — и никогда не отвергал их немедленно. «Это было экспериментально, как будто мы снимали студенческое кино в Австралии», — рассказала Кидман.
Она поделилась, что Кубрик долгое время не начинал съемки, дожидаясь, пока исполнители ролей привыкнут друг к другу и перестанут бояться выдвигать свои предложения. «Не было нужды торопиться. Стэнли никогда не выходил за рамки бюджета. Что он покупал, так это время», — пояснила кинозвезда.
Фильм «С широко закрытыми глазами» вышел на экраны в 1999 году. Он стал последним проектом Стэнли Кубрика: режиссер скончался за четыре месяца до премьеры. Критики встретили ленту двояко. Тем не менее, она получила премию Бастоне Бианко на Венецианском кинофестивале и была номинирована на «Сезар».