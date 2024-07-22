Amazon купила киностудию Bray, выпустившую «Дракулу» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Вчера в 23:37
Фото: Billy Freeman/Unsplash

Корпорация Amazon приобрела британскую киностудию Bray Film Studios, которая известна культовыми хоррорами, среди которых — «Дракула», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и «Мумия». Об этом сообщил Deadline.

Студия существует с 1951 года, его создала компания Hammer Films.В последнее время Bray работала над оригинальным сериалом стримингового сервиса Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти».

Компании принадлежит комплекс из студийных павильонов, офисов, мастерских, открытая территория для постройки декораций и большая парковка. На студии только за последние годы сняли такие хиты как «King’s Man: Начало» и «Рокетмен».

«Приобретение студии с таким легендарным наследием не только дает нам возможность выпускать больше фильмов и телепередач в Великобритании, но и открывает перед местным сообществом огромные возможности в плане трудоустройства», — прокомментировал глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.

Сериал «Властелин колец: Кольцо власти» — крупнейший кинопроект Amazon. Он должен стать самым дорогим телепроектом в истории. Первый сезон шоу вышел в 2022 году. Второй появится на Prime Video в конце августа. Работа над третьим сезонам началась зимой.

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