Amazon купила киностудию Bray, выпустившую «Дракулу» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Корпорация Amazon приобрела британскую киностудию Bray Film Studios, которая известна культовыми хоррорами, среди которых — «Дракула», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и «Мумия». Об этом сообщил Deadline.
Студия существует с 1951 года, его создала компания Hammer Films.В последнее время Bray работала над оригинальным сериалом стримингового сервиса Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти».
Компании принадлежит комплекс из студийных павильонов, офисов, мастерских, открытая территория для постройки декораций и большая парковка. На студии только за последние годы сняли такие хиты как «King’s Man: Начало» и «Рокетмен».
«Приобретение студии с таким легендарным наследием не только дает нам возможность выпускать больше фильмов и телепередач в Великобритании, но и открывает перед местным сообществом огромные возможности в плане трудоустройства», — прокомментировал глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.