Amazon купила киностудию Bray, выпустившую «Дракулу» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

«Приобретение студии с таким легендарным наследием не только дает нам возможность выпускать больше фильмов и телепередач в Великобритании, но и открывает перед местным сообществом огромные возможности в плане трудоустройства», — прокомментировал глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.