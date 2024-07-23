В Ливане браконьеры убивают перелетных птиц ради лайков

Многие браконьеры выкладывают ролики со своими убийствами в тикток. «Они убивают птиц ради лайков. Если бы им некуда было выкладывать эти видео, они бы не стреляли в этих птиц», — сказал Саван. Он также подчеркнул, что неоднократно отправлял жалобы в поддержку соцсети, но компания заявила, что видео не нарушают правила платформы.