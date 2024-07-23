В Ливане браконьеры убивают перелетных птиц ради лайков

В Ливане браконьеры, проживающие у горы Тербол, убивают птиц, мигрирующих из Африки в Евразию. Об этом сообщает The Guardian.
Долина, расположенная внизу, проходит по одному из самых оживленных маршрутов перелетных птиц. Горная вершина, обдуваемая суровыми ветрами, создает естественный коридор, который побуждает птиц, уставших от долгих путешествии лететь на небольшой высоте. Так они и становятся легкой добычей для браконьеров.
По данным BirdLife International, каждый год над территорией Ливана незаконно убивают 2,6 млн птиц. Ливанский закон запрещает охоту на перелетных птиц, но слабое правительство в Бейруте, финансовый кризис и война на южной границе с Израилем приводят к тому, что на соблюдение законов об охоте выделяется мало ресурсов.
Из тысяч птиц, сбитых в этом регионе, большинство тушек браконьеры не собирают и не съедают, а просто оставляют на дне долины. Директор Ливанской ассоциации перелетных птиц Мишель Саван отметил, что браконьеры стреляют просто так и чаще всего подстреленные птицы умирают медленно и мучительно, пока личинки поедают их плоть.
Многие браконьеры выкладывают ролики со своими убийствами в тикток. «Они убивают птиц ради лайков. Если бы им некуда было выкладывать эти видео, они бы не стреляли в этих птиц», — сказал Саван. Он также подчеркнул, что неоднократно отправлял жалобы в поддержку соцсети, но компания заявила, что видео не нарушают правила платформы.