«Мне прописали лекарства»: Глюкоза прокомментировала свое выступление в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) прокомментировала свое скандальное выступление в Красноярске. По ее словам, во время концерта на нее подействовали снотворное и антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки.
«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — сказала она.
Глюкоза отметила, что последний месяц выдался для нее очень сложным. Сначала умерла бабушка Лидия, а потом начались «атаки бывшего продюсера».
«Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться», — добавила артистка.
Глюкоза выразила сожаление, что расстроила зрителей, и принесла свои извинения: «Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии. Рядом со мной находится моя семья и друзья, уверена, что с их помощью и поддержкой своих зрителей смогу пройти это непростое время».
21 июля в соцсетях разошлись видео с выступлением Глюкозы на концерте в Красноярске, приуроченном ко Дню металлурга. По словам зрителей, певица пела под фонограмму и «находилась в измененном состоянии».