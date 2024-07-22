«Мне прописали лекарства»: Глюкоза прокомментировала свое выступление в Красноярске

Глюкоза выразила сожаление, что расстроила зрителей, и принесла свои извинения: «Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии. Рядом со мной находится моя семья и друзья, уверена, что с их помощью и поддержкой своих зрителей смогу пройти это непростое время».