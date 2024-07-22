Российский бизнесмен подал заявку на регистрацию товарного знака Hamster Kombat

Сегодня в 21:31

Российский бизнесмен Эдуард Гуринович, сооснователь Carprice и Carmoney, подал заявку на регистрацию товарного знака Hamster Kombat. Об этом написали «Ведомости».

Предприниматель надеется запустить продажи различных товаров под брендом, название которого совпадает с именем популярной мобильной игры. В планах Гуриновича — выпускать одежду и обувь, электронику, канцелярию.

Среди других товаров, которые бизнесмен рассчитывает продавать, — периодические издания, шкуры животных и товары для творчества. По словам Гуриновича, он стал «эксклюзивным партнером игры в России» и займется рекламой проекта.

По информации телеграм-канала «Жаба и гадюка», Гуринович — не просто партнер Hamster Kombat. Он якобы имеет к игре непосредственное отношение. Подтверждения этой информации от Гуриновича пока нет.

Подробности по теме
«Малая, не мешай, зарабатываю нам на безбедную старость»: все одержимы криптохомяком
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами