Российский бизнесмен подал заявку на регистрацию товарного знака Hamster Kombat

Российский бизнесмен Эдуард Гуринович, сооснователь Carprice и Carmoney, подал заявку на регистрацию товарного знака Hamster Kombat. Об этом написали «Ведомости».
Предприниматель надеется запустить продажи различных товаров под брендом, название которого совпадает с именем популярной мобильной игры. В планах Гуриновича — выпускать одежду и обувь, электронику, канцелярию.
Среди других товаров, которые бизнесмен рассчитывает продавать, — периодические издания, шкуры животных и товары для творчества. По словам Гуриновича, он стал «эксклюзивным партнером игры в России» и займется рекламой проекта.
По информации телеграм-канала «Жаба и гадюка», Гуринович — не просто партнер Hamster Kombat. Он якобы имеет к игре непосредственное отношение. Подтверждения этой информации от Гуриновича пока нет.