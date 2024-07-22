Шэрон Стоун сыграет злодейку в «Никто 2»

Оригинальный фильм Ильи Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери. Лента собрала в прокате 57 млн долларов. О том, что Найшуллер не будет снимать сиквел стало известно 13 июня.