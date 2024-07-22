Шэрон Стоун сыграет злодейку в «Никто 2»

Шэрон Стоун снимется в фильме «Никто 2» — в сиквеле хита 2021 года от Universal. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Она присоединится к Бобу Оденкерку, который повторит роль мягкотелого семьянина и в тайне бывшего правительственного убийцы. И хотя подробности сюжета не раскрываются, известно, что главным злодеем картины станет Стоун.
Режиссером ленты станет индонезийский постановщик Тимо Тьяхьянто. Он известен по таким ужастикам и боевикам, как «Пусть тебя заберет дьявол» и «З/Л/О». Сценарий написали Дерек Колстад, Аарон Рабин, Оденкерк и Умаир Алим.
Оригинальный фильм Ильи Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери. Лента собрала в прокате 57 млн долларов. О том, что Найшуллер не будет снимать сиквел стало известно 13 июня.