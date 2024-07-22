Джастин Лонг и Эшли Бенсон появятся в комедийном триллере «Strangehold»

Звезда «Джиперс Криперс» и «Элвина и бурундуков» Джастин Лонг появится вместе с Эшли Бенсон («Милые обманщицы»), Джейком Лэси («Белый лотос») и Роном Перлманом («Хеллбой: Герой из пекла») в комедийном триллере «Strangehold». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставил Кларк Дьюк, снявший «Криминальных боссов» с Лиамом Хемсвортом. Он уже завершил съемки проекта вместе с продакшен-компанией Yale Productions.
По информации СМИ, «Strangehold» снят в духе творчества братьев Коэн. Сценарий ленты написали Чендлер Дьюк, Кларк Дьюк и Гаррет Биллингтон, вдохновляясь «Крепким орешком» и «Собачьим полднем».
В центре истории — исполнительница экзотических танцев Бейли, которая вместе с мужем, военным в отставке, решает ограбить стриптиз-клуб. Так пара пытается вырваться из привычной им рутины маленького городка, где они едва сводят концы с концами.
Продюсерами триллера выступили Джордан Йель Левин, Джордан Бекерман, Майкл Дей и Кларк Дьюк. Исполнительными продюсерами стали Лоуренс Миникон, Ронни Эксли, Джереми Росс и Шон Краевски.
«Кларк Дьюк — феноменальный талант, мы очень рады работать с ним и этим фантастическим актерским составом. „Strangehold“ — уникальный фильм, в нем в равной степени много остросюжетного, ужасающего и веселого», — рассказали Левин и Беккерман.
Дьюк добавил, что относится к новому проекту как к продолжению «Криминальных боссов». «Это продолжение многих тем, которые я исследовал в „Криминальных боссах“, это фильм о том, где мы сейчас находимся», — пояснил кинематографист.