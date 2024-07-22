Гильдия сценаристов Канады проголосовала за разрешение забастовки

Сегодня в 19:56
Фото: Eugene Chystiakov/Unsplash

Национальный совет Гильдии актеров (SAG-AFTRA) дал главному переговорщику Дункану Крэбтри-Ирланду право объявить немедленную забастовку против видеоигровых компаний.

Сейчас SAG-AFTRA пытается пересмотреть соглашение с крупнейшими компаниями, производящими игры, чтобы включить в него пункты о защите от использования ИИ, повышении зарплат с учетом инфляции и улучшении мер безопасности на съемочных площадках.

Профсоюз утверждает, что некоторые работодатели не в восторге от положений, которые касаются использования искусственного интеллекта. И теперь у него есть право объявить немедленную забастовку, если переговоры будут затягиваться.

SAG-AFTRA — это большой профсоюз, который представляет около 160 тыс. актеров, дикторов, журналистов, танцоров, диджеев, писателей новостей, редакторов новостей, ведущих программ, кукловодов, артистов звукозаписи, певцов, каскадеров, артистов озвучивания и других работников СМИ.

Среди членов организации есть актеры озвучивания и специалисты, работающие в игровой индустрии. Эти работники видеоигр защищены соглашением Interactive Media Agreement (IMA), которое было принято такими крупными компаниями, как EA, Activision, Epic Games и Insomniac.

Прошел почти год с тех пор, как актеры озвучивания SAG-AFTRA одобрили голосование за разрешение забастовки. «Компаниям, занимающимся видеоиграми, пора прекратить играть в игры и серьезно подойти к достижению соглашения по этому контракту», — заявила тогда президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

В число компаний, которым грозит возможная забастовка, входят Activision, Blindlight, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two, VoiceWorks Productions и WB Games.

Последняя забастовка SAG-AFTRA против игровых компаний проходила в 2016 году. Она стала самой продолжительной в истории гильдии, продлившись 183 дня. В результате забастовки был ратифицирован контракт, срок действия которого истек в 2023 году.

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