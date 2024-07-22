Гильдия сценаристов Канады проголосовала за разрешение забастовки

Прошел почти год с тех пор, как актеры озвучивания SAG-AFTRA одобрили голосование за разрешение забастовки. «Компаниям, занимающимся видеоиграми, пора прекратить играть в игры и серьезно подойти к достижению соглашения по этому контракту», — заявила тогда президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.