Вышел трейлер режиссерской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Netflix опубликовал трейлер режиссерской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера. Премьера фильма состоится 2 августа.
Расширенная версия расскажет ту же историю, которую зрители впервые увидели в двух оригинальных фильмах, но при этом добавит множество невиданных ранее фрагментов.
Каждый фильм будет примерно на час длиннее своего аналога, а общая продолжительность составит почти шесть часов. В основе режиссерской версии «Мятежной луны» по-прежнему лежит история о столкновении сил добра и зла.
По сюжету Кора делает все возможное, чтобы объединить соседние планеты в попытке сместить авторитарного правителя Фра-Фи, регента Балисариуса.
Главные роли в фильме исполнили София Бутелла («Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка»), а также Энтони Хопкинс, Чарли Ханнам, Джимон Хунсу и другие.
«Тонально они совершенно разные. Каждый из них на час длиннее. Они по три часа, и в них есть тонны сцен, которых нет в первоначальных версиях. Мы настолько углубились в это дело, что даже в рамках фильма одна и та же реплика в PG-13 и в R может оказаться другим вариантом той же реплики.
В эмоциональном плане это больше похоже на параллельную вселенную, чем на расширенную версию. В версии R происходят вещи, которые не происходят в PG-13. Порядок событий отличается, так что это действительно интересное упражнение», — рассказал Снайдер.