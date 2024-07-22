Вышел трейлер режиссерской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера

«Тонально они совершенно разные. Каждый из них на час длиннее. Они по три часа, и в них есть тонны сцен, которых нет в первоначальных версиях. Мы настолько углубились в это дело, что даже в рамках фильма одна и та же реплика в PG-13 и в R может оказаться другим вариантом той же реплики.