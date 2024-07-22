Звезда «Слова пацана» Могильников отправится на поиски отца в восьмисерийном роуд-муви

Okko и кинокомпания Norm Production выпустили тизер-трейлер сериала «Юг». Восьмисерийное роуд-муви пополнит линейку оригинальных проектов Okko.
Режиссером выступил Иван Соснин («Далекие близкие», «Мамонты», «Иваново счастье»), автором сценария и креативным продюсером — Алим Бесчоков («Гусар», «Ира», «Неличная жизнь»). В главных ролях — Ярослав Могильников (Ералаш из «Слова пацана»), Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев.
Сериал расскажет о скромном подростке Юге Кипене, воспитанном бабушкой. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а отца он никогда не видел. На свое 14-летие герой находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и отправляется на его поиски. Потенциальные папы разбросаны по России, и Югу придется пересечь всю страну (и побывать в ее самых красивых уголках!), чтобы встретится с каждым.
«Этот сериал про путешествие парня: с Дальнего Востока и до самой Москвы. Мы будем снимать в разных регионах, то есть начиная от Байкала, заканчивая Кавказом, мы проедем несколько экспедиций. Будем встречаться с разными людьми, знакомиться с их культурой», — отметил режиссер Иван Соснин.
Исполнителю главной роли Ярославу Могильникову его герой понравился наличием мужского стержня, который пока еще не раскрыт. Актер считает, что сериал понравится многим, поскольку в нем собраны разные жанры — и драма, и детектив, и комедия.