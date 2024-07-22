Журналистку Алсу Курмашеву осудили на 6,5 лет по делу о фейках

Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Алсу Курмашеву к 6,5 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом стало известно из данных на сайте суда.
Приговор вынесли 19 июля, заседание прошло в закрытом режиме. Женщину признали виновной по ст. 207.3 УК РФ из‑за ее высказываний в книге «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину».
Курмашева известна по работе на «Радио Свобода»*. С 1998 года журналистка постоянно проживала в Праге. В мае 2023 году она приехала в Казань к больной матери. В июне Курмашеву задержали в аэропорту Казани.
Журналистку обвинили в неуведомлении о втором гражданстве. У Курмашевой изъяли российский и американский паспорта, затем взяли с нее подписку о невыезде. В октябре 2023 года Курмашеву оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Спустя неделю Курмашеву арестовали по другому уголовному обвинению. В отношении журналистки завели дело о неисполнении обязанностей по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. В декабре 2023 года против Курмашевой также открыли дело о фейках.
*«Радио Свобода» признано Минюстом РФ иностранным агентом, а также нежелательной организацией.