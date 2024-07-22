Мальчик в США сел за руль, когда дедушке резко стало плохо. Его наградили за смелость

В США 10-летний мальчик Дрейк Линн сумел увести на обочину пикап с прицепом, когда его дедушке за рулем стало плохо. Пожилой мужчина страдал от диабета, у него случился приступ, сообщает Atlanta News First.
Мальчик и дедушка ехали в пикапе с лодкой в прицепе на скорости 112 км/ч по автомагистрали, когда водителю стало нехорошо. Дрейк «смог взять под свой контроль пикап и лодку и припарковал транспорт на обочине», затем позвонил в экстренные службы.
«Мой дедушка — диабетик! Я съехал с магистрали! Я остановил машину на обочине. Вы меня слышите? Съезд 320, мы прямо у съезда 320», — следует из стенограммы разговора Дрейка со спасателями.
Дрейк сильно переживал, что все закончится аварией, но «все сложилось отлично». Родители предположили, что навык вождения у их сына появился на ферме, где он проводит много времени.
«Это было просто потрясающе, возможно, один из самых трогательных звонков, которые я когда‑либо принимал во время работы в 911», — сказал капрал Мэтью Холдер из офиса шерифа округа Гордон (штат Джорджия). Он был тем, кто ответил на звонок Дрейка.
Мальчика наградили грамотой за мужество, находчивость и гражданскую позицию. В качестве презента Дрейк получил кепку и рубашку бейсбольного клуба «Атланта Брэйвз», а также четыре билета на игру команды.