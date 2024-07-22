Мальчик в США сел за руль, когда дедушке резко стало плохо. Его наградили за смелость

«Это было просто потрясающе, возможно, один из самых трогательных звонков, которые я когда‑либо принимал во время работы в 911», — сказал капрал Мэтью Холдер из офиса шерифа округа Гордон (штат Джорджия). Он был тем, кто ответил на звонок Дрейка.