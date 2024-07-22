Норвежские болельщики забросали футбольное поле рыбными котлетами

В Норвегии отменили футбольный матч высшей лиги из‑за болельщиков, которые устроили акцию протеста против использования видеоассистентов судьи (VAR), бросая на поле рыбные котлеты, теннисные мячи и дымовые шашки. Об этом сообщает Sky News.
Домашняя игра «Русенборга» против «Лиллестрема» была остановлена примерно через 30 минут после нескольких прерываний.
Уже на первой минуте на поле полетели рыбные котлеты, после чего арбитр в первый раз прервал матч на несколько минут. После возобновления игры болельщики стали бросать теннисные мячи и использовать пиротехнику.
Сначала организаторы хотели продолжить матч при пустых трибунах, но после совещания представителей обоих клубов, матч решили отменить. Будет ли игра доиграна в будущем неизвестно.
VAR вызвала большие споры в норвежском аналоге Премьер-лиги. После отмены матча фанаты «Лиллестрема» скандировали: «Ненавидим чертов VAR».