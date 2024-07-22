Xbox выпустила геймпад в форме поп Дэдпула и Росомахи

Сегодня в 16:49
Фото: news.xbox.com

Xbox представила геймпад в форме попы Росомахи вслед за аналогичным с пятой точкой Дэдпула, сообщается на сайте компании. Акция приурочена к премьере боевика «Дэдпул и Росомаха» 26 июля.

Microsoft повесила билборд с рекламой геймпада в Канаде, откуда родом Райан Рейнолдс. «Фанаты по всему миру жаждали получить собственную, прочную как адамантий, задницу Логана (конечно, на контроллере)», — написал гендиректор Xbox Маркос Вальтенберг в блоге.

© news.xbox.com

«Дэдпул даже решил „разрекламировать“ свою дружбу с Росомахой самым что ни на есть дэдпуловским способом — повесив рекламный щит в Альберте. Потому что ничто не скажет „Ты мой лучший друган“ лучше, чем аренда огромного знака в том месте, где ты впервые выпустил когти. Это супергеройский эквивалент браслета дружбы, просто гораздо более… публичный», — пояснили задумку авторы.

Ранее такой же геймпад, но с попой Дэдпула, выпустила Xbox в рамках промокампании.

Как и контроллер с попой Дэдпула, версию с Росомахой невозможно купить. Единственный способ заполучить его — это принять участие в конкурсе в соцсетях для лиц старше 18 лет.

В апреле Xbox представила геймпады и консоль с дизайном по X-Men’97, завернутые в эксклюзивный комикс. У того контроллера, посвященного Росомахе, не было гигантской попы сзади, что делало его немного более практичным в использовании, и, вероятно, немного более удобным в обращении во время игры.

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