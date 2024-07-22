Xbox выпустила геймпад в форме поп Дэдпула и Росомахи

«Дэдпул даже решил „разрекламировать“ свою дружбу с Росомахой самым что ни на есть дэдпуловским способом — повесив рекламный щит в Альберте. Потому что ничто не скажет „Ты мой лучший друган“ лучше, чем аренда огромного знака в том месте, где ты впервые выпустил когти. Это супергеройский эквивалент браслета дружбы, просто гораздо более… публичный», — пояснили задумку авторы.