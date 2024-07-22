Мизулина обвинила чеченского блогера в скаме. За него заступился министр Чечни

Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в скаме. За него заступился чеченский министр, пригрозив «руководителям непонятных организаций» опубликовать про них «разного рода информацию».
Конфликт начался, после того как ютуб-канал «Министерство правды» опубликовал разоблачение Тамаева. Чеченский блогер активно рекламирует азартную игру «Летающая ракета», утверждая, что зарабатывает там сотни тысяч рублей за день. По словам Мизулиной, «Министерство правды» «по полочкам разложило весь его скам».
В ответ на разоблачение Тамаев раскрыл личность автора расследования, выложил в открытый доступ информацию о нем и его родственниках, начал писать им угрозы, а парня заставил публично извиняться.
Мизулина заявила, что нормальные люди в таких случаях идут с иском в суд. «Мы вроде живем в правовом государстве? Мало того что скамер не уважает ислам, который запрещает казино, и вовлекает детей в азартные игры, так еще и в очередной раз подает дурной пример для молодежи. Вызывающий поступок», — сказала она.
По словам главы Лиги безопасного интернета, извиняться должен был не автор разоблачения, а сам Тамаев — «за все свои позорные и нарушающие закон действия».
После постов Мизулиной к конфликту подключился министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев. Он назвал блогера «нашим дорогим братом» и рекомендовал «оставить его в покое».
Не называя имен, Дудаев заявил о «непонятно зачем созданных организациях с непонятно откуда взявшимися руководителями», которые критикуют Тамаева. Сам же чеченский министр охарактеризовал блогера как «личность с твердой, правильной гражданской позицией», которая регулярно оказывает помощь участникам военной операции. Дудаев посоветовал «этим некоторым» учитывать, что «про них тоже есть в больших объемах разного рода информация, которую можно выливать в интернет при необходимости».