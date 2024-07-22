Мизулина обвинила чеченского блогера в скаме. За него заступился министр Чечни

Мизулина заявила, что нормальные люди в таких случаях идут с иском в суд. «Мы вроде живем в правовом государстве? Мало того что скамер не уважает ислам, который запрещает казино, и вовлекает детей в азартные игры, так еще и в очередной раз подает дурной пример для молодежи. Вызывающий поступок», — сказала она.