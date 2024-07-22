«Горячие мужчины повсюду»: вышел трейлер четвертого сезона «Эмили в Париже»

На работе Сильви приходится решать сложную дилемму из своего прошлого ради сохранения брака, а команда Agence Grateau переживает кадровые перестановки. Минди и группа готовятся к „Евровидению“, но когда средства иссякают, им приходится экономить. Эмили и Габриэль вместе работают над получением звезды Мишлен, но два больших секрета угрожают разрушить все, о чем они мечтали», — гласит синопсис.