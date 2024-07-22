«Горячие мужчины повсюду»: вышел трейлер четвертого сезона «Эмили в Париже»

Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Эмили в Париже». Первая часть выйдет на стриминге 15 августа, а вторая — 12 сентября.
«После неудачной свадьбы Камилль и Габриэля, Эмили не может успокоиться: Она испытывает сильные чувства к двум мужчинам, но теперь Габриэль ждет ребенка от своей бывшей, а худшие опасения Алфи подтвердились.
На работе Сильви приходится решать сложную дилемму из своего прошлого ради сохранения брака, а команда Agence Grateau переживает кадровые перестановки. Минди и группа готовятся к „Евровидению“, но когда средства иссякают, им приходится экономить. Эмили и Габриэль вместе работают над получением звезды Мишлен, но два больших секрета угрожают разрушить все, о чем они мечтали», — гласит синопсис.
Сериал «Эмили в Париже» дебютировал в октябре 2020 года. Его сюжет рассказывает о молодой американке Эмили Купер, которая переезжает в Париж для работы в люксовом маркетинговом агентстве.
Французы раскритиковали шоу за стереотипы. По мнению критиков, кроме классических штампов и клише с видами на Эйфелеву башню, багеты и круассаны, создатели показали французов ленивыми, вечно опаздывающими и флиртующими, а также сексистами.
Эмили в проекте сыграла Лили Коллинз, известная по ролям в картинах «Невидимая сторона», «С любовью, Рози» и «Отверженные». Также в фильме снялись Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилла Раза и другие.