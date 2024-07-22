В Приморье беременную собаку использовали как наживку для тигра

На видео, которое распространилось в соцсетях, черная собака на привязи сидит в ограде, а у двух входов лежат капканы. Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что такая ловушка не могла поймать тигра, зато могла травмировать его и сделать опасным для людей.