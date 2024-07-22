В Приморье беременную собаку использовали как наживку для тигра

В поселке Пластун Приморского края беременную собаку использовали в качестве наживки, чтобы поймать краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает Vladivostok1.ru со ссылкой на региональное отделение УМВД.
Собаку, привязанную цепью около завода по производству шпона, нашли на прошлой неделе. Около недели животное находилось там без еды и воды, над ней не было навеса, сообщили зоозащитники.
На видео, которое распространилось в соцсетях, черная собака на привязи сидит в ограде, а у двух входов лежат капканы. Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что такая ловушка не могла поймать тигра, зато могла травмировать его и сделать опасным для людей.
Зоозащитная организация обратилась Охотнадзор. МВД начало проверку по факту жестокого обращения с животным (статья 245 УК, максимальное наказание — три года лишения свободы). Полиция ищет виновных.
Местный житель, который освободил собаку, поделился, что она была в плохом состоянии и сперва не могла даже встать.
На следующий день после новостей об освобождении собаки стало известно, что она скончалась. Животное обнаружили мертвым с травмой головы. Предварительно, ее сбил автомобиль, сообщили в региональном УМВД.