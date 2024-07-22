Российских школьников отправили в детский лагерь в Северной Корее

Около 250 школьников из России отправили в детский лагерь «Сондовон» в Северной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
«С 22 июля по 2 августа в „Сондовоне“ отдохнут около 250 школьников из Приморья и других регионов России. Сегодня в течение дня несколько самолетов доставят их в КНДР», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что дети поучаствуют в мероприятиях, «укрепляющих дружбу двух стран, а также выйдут в море под парусами, займутся тхэквондо и рисованием».
Среди запланированных мероприятий — «День Кореи», «День России», «Сцена талантливых детей в Сондовоне», «Вечер дружбы» и другие.
Лагерь «Сондовон» находится в сосновом лесу у Японского моря, недалеко от города Вонсан. Рядом с лагерем есть пляж, аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки.