Российских школьников отправили в детский лагерь в Северной Корее

Сегодня в 15:20
Фото: Janko Ferlič/Unsplash

Около 250 школьников из России отправили в детский лагерь «Сондовон» в Северной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

«С 22 июля по 2 августа в „Сондовоне“ отдохнут около 250 школьников из Приморья и других регионов России. Сегодня в течение дня несколько самолетов доставят их в КНДР», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что дети поучаствуют в мероприятиях, «укрепляющих дружбу двух стран, а также выйдут в море под парусами, займутся тхэквондо и рисованием».

Среди запланированных мероприятий — «День Кореи», «День России», «Сцена талантливых детей в Сондовоне», «Вечер дружбы» и другие.

Лагерь «Сондовон» находится в сосновом лесу у Японского моря, недалеко от города Вонсан. Рядом с лагерем есть пляж, аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки.

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