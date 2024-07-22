Умные часы спасли жизнь серферу

Умные часы Apple Watch Ultra помогли спасти австралийского серфера Рика Ширмана. Об этом сообщает ABC News.
49-летний мужчина занимался серфингом на пляже у города Байрон-Бей, когда волны значительно усилились. Он получил несколько ударов по голове и на некоторое время оказался под водой — у Ширмана начались судороги.
Как опытный пловец, он знал, что лучше не бороться с океаном, и позволил течению отнести его за пределы прибоя. Примерно через 20 минут он обнаружил себя в километре от берега и понял, что самостоятельно на сушу ему не выбраться.
Тогда он вспомнил о функции экстренной помощи на его умных часах, которая вызывается по номеру 000. Набрав три нуля, он услышал на обратном конце вопрос, какая служба ему необходима: полиция, пожарная или скорая помощь.
Мужчина растерялся, не зная, что ответить. «В этот момент я находился далеко в море, меня бил ветер и сильные волны, было довольно трудно использовать [часы]. Мне пришлось поднести их к уху, чтобы слышать, что происходит», — отметил он.
Ширман оставался на связи в течение часа, направляя экстренные службы к своему местонахождению. Серфера вытащили из воды и доставили в безопасное место с помощью спасательного вертолета.
«Если бы у меня не было доступа к этому сервису в часах, я бы, наверное, уже дрейфовал где‑нибудь в международных водах», — считает Ширман. С ним согласен представитель спасательной службы, который отметил, что без гаджета поиски человека в воде могли бы продолжаться несколько дней.