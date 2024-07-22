Бразильский художник тайком обменял историческую монету на подделку в Британском музее

По словам акциониста, идея пришла ему в голову, когда он увидел, как музейный волонтер раздает посетителям монеты с витрины. Сартузи попросил серебряную монету 17-го века, потому что «это одна из немногих британских вещей в Британском музее», и проделал отвлекающий трюк, подменив ее на подделку. Оригинальную монету он закинул в ящик для коллекционеров.