Бразильский художник тайком обменял историческую монету на подделку в Британском музее

Бразильский художник-концептуалист Иле Сартузи достал историческую монету времен гражданской войны из витрины Британского музея и положил ее в ящик для пожертвований в качестве акции. Таким образом он хотел привлечь внимание к тому, что в музее много иностранных предметов, сообщает Art Newspaper.
По словам акциониста, идея пришла ему в голову, когда он увидел, как музейный волонтер раздает посетителям монеты с витрины. Сартузи попросил серебряную монету 17-го века, потому что «это одна из немногих британских вещей в Британском музее», и проделал отвлекающий трюк, подменив ее на подделку. Оригинальную монету он закинул в ящик для коллекционеров.
Свою акцию Сартузи заснял на видео для проекта в Лондонском университете. На планирование акции у него больше года.
На видео, снятом тремя друзьями художника, видно, как Сартузи ловит гид. Однако уже на следующий день акционист снова попытался совершить кражу. Для этого он сбрил бороду, чтобы его не узнала охрана музея, и наконец смог подменить монеты.
«Это злоупотребление волонтерской службой, призванной предоставить посетителям возможность потрогать настоящие предметы и прикоснуться к истории. Подобные услуги основаны на базовом уровне человеческой порядочности и доверия, и было бы стыдно пересматривать правила из‑за подобных действий», — заявил представитель Британского музея. Полицию проинформируют об этом инциденте.
«Проблема в том, что эти учреждения выступают основой империалистических культур, которые разграбили множество объектов на глобальном юге и во всем мире», — заявил Сартузи. Художник и его адвокат утверждают, что акция не нарушает правила музея и Закон о краже.
Монета, о которой идет речь, датируется 1645 годом и была отчеканена в Ньюарке. Она не зарегистрирована в базе данных музея, но является частью его коллекции, которая доступна посетителям — их можно трогать под присмотром.