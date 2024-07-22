Федеральная антимонопольная служба предписала производителю косметики и бытовой химии «Арвитекс» снять с продажи мужские дезодоранты и гели для душа Exxe. Регулятор заметил копирование дизайна бренда Axe, сообщает его пресс-служба.
ФАС обратила внимание на Exxe после обращения правообладателя торгового знака Axe. Компания Unilever указала, что «Арвитекс» повторил цветовую гамму, стилистику, расположение элементов и ключевых обозначений.
Антимонопольщики пришли к выводу, что «Арвитекс» занимался недобросовестной конкуренцией и нарушением прав владельца Axe, рассказал адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Игорь Харитонов. У потребителей — ложное впечатление о производителе продукции, что способствует «неправомерному использованию репутации бренда Axe», заключили в ФАС.
«Арвитекс» должен снять с продажи дезодоранты и гели Exxe в течение 10 дней со дня получения предписания.
В 2023 году Unilever объявила о прекращении инвестиций, импорта и экспорта продукции в РФ и из нее. В стране продолжают работать заводы и офисы компании. В июне Unilever перевела на кириллицу названия своих брендов.