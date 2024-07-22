В квест-комнате «Дом ужаса» в Дагестане из‑за пожара погибли две девушки

По данным Shot, трагедия произошла в заведении «Дом ужасов» во время квеста, когда участников заковывают в кресла и сажают в клетки. Один из актеров поджег специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином, из‑за чего начался пожар.