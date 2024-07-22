В квест-комнате «Дом ужаса» в Дагестане из‑за пожара погибли две девушки

В Махачкале из‑за пожара в квест-комнате погибли две девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомеда Ахмедова.
«Ночью к нам привезли двух девочек после пожара, одна скончалась сразу, другая сегодня утром», — сказал он.
В дагестанском управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух человек). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.
По версии следствия, в ночь на 22 июля в квест-комнате во время игрового сеанса произошло возгорание, в результате которого две посетительницы скончались из‑за полученных ожогов.
По данным Shot, трагедия произошла в заведении «Дом ужасов» во время квеста, когда участников заковывают в кресла и сажают в клетки. Один из актеров поджег специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином, из‑за чего начался пожар.
Телеграм-канал также приводит данные о погибших: это 25-летняя Мадина и 19-летняя студентка Асият, обе были в «Доме ужасов» с мужьями. Супруг Асият, 20-летний Саид, попал в реанимацию с ожогами 50% тела.
Baza пишет, что, когда в квест-руме вспыхнул огонь, парни побежали искать огнетушитель, а одна из девушек пыталась спасти свою подругу с закованными руками.
По информации телеграм-каналов, совладелец «Дома ужасов» — местный кавээнщик Гусейн Ибрагимов. Он задержан и находится на допросе.