Супруги, решившие переплыть Атлантику под парусом, погибли

Супруги, отправившиеся в парусное путешествие через Атлантический океан, были найдены мертвыми через шесть недель после их пропажи. Об этом сообщает Би-би-си.
Тела британки Сары Пэквуд и канадца Бретта Клиббери выбросило на берег острова Сейбл недалеко от канадской провинции Новая Шотландия. Они были на спасательном плоту.
70-летние супруги отправились в плавание 11 июня на своей 13-метровой яхте Theros из Галифакса к Азорским островам. Путь длиной 3228 километров они намеревались преодолеть за 21 день.
Свое путешествие пара называла зеленой одиссеей. На их экологически чистой яхте использовались лишь паруса, солнечные батареи и электродвигатель, переделанный из автомобильного.
Что стало причиной трагедии, пока неясно. По одной из версий, которую изучают следователи, яхту задело грузовое судно, которое не заметило столкновения. Источник издания Saltwire сообщил, что «экипаж парусника либо не смог избежать столкновения», либо Theros работала на автопилоте, пока пара была на нижнем этаже яхты.
Канадская береговая охрана и военные самолеты не обнаружили обломков или каких‑либо признаков парусного судна.