Супруги, решившие переплыть Атлантику под парусом, погибли

Что стало причиной трагедии, пока неясно. По одной из версий, которую изучают следователи, яхту задело грузовое судно, которое не заметило столкновения. Источник издания Saltwire сообщил, что «экипаж парусника либо не смог избежать столкновения», либо Theros работала на автопилоте, пока пара была на нижнем этаже яхты.