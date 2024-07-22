НАСА впервые обнаружило кристаллы серы на Марсе

Ученые НАСА обнаружили кристаллы серы на Марсе, когда аппарат Curiosity случайно расколол камень. Марсоход случайно заехал на целое поле таких камней, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.
Открытие произошло 30 мая. С октября 2023 года марсоход исследует регион Марса, богатый сульфатамиРазновидности соли, содержащие серу, которая осталась после высыхания воды в этой части Марса миллиарды лет назад.. Curiosity проехал по камню — тот треснул и показал, что внутри него скопились желтые кристаллы серы.
В прошлом на Марсе находили минералы на основе серы, но эта порода состоит из чистой (элементарной) серы. Это минерал без запаха, который на Земле создается различными геологическими процессами, включая вулканическую и гидротермальную активность. «Найти поле камней, состоящее из чистой серы, — это как найти оазис в пустыне», — сказал ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада.
Чтобы исследовать находку, ученые с помощью роботизированной руки Curiosity и рентгеновского спектрометра альфа-частиц определили состав камня. Команда ученых пока не знает, какие процессы могли привести к образованию элементарной серы на Марсе, поэтому ищут подсказки в скалах и окрестностях.
Марсоход Curiosity рассмотрел эти желтые кристаллы элементарной серы с помощью своей камеры Mast Camera, или Mastcam, и скорректировал цвет изображения, чтобы ученые убедились в своих выводах. По словам одного из них, элементарной серы на Марсе «быть не должно».