НАСА впервые обнаружило кристаллы серы на Марсе

В прошлом на Марсе находили минералы на основе серы, но эта порода состоит из чистой (элементарной) серы. Это минерал без запаха, который на Земле создается различными геологическими процессами, включая вулканическую и гидротермальную активность. «Найти поле камней, состоящее из чистой серы, — это как найти оазис в пустыне», — сказал ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада.