Секретная служба США два года отказывалась усиливать охрану на мероприятиях Трампа

Секретная служба США в течение двух лет неоднократно отклоняла запросы на усиление охраны, которые посылала служба безопасности экс-президента. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с вопросом.
Агенты Трампа просили магнитометры и больше сотрудников безопасности для проверки участников спортивных мероприятий и других крупных публичных событий, в которых принимал участие бывший президент, а также дополнительных снайперов и специальные группы на других мероприятиях под открытым небом. Отказы поступали по разным причинам, в том числе из‑за нехватки ресурсов и персонала.
Секретная служба, первоначально отрицавшая отказ на запросы, признала, что некоторые из них могли быть отклонены. Отказы привели к усилению напряженности: советники Трампа в частном порядке выражали беспокойство, что хваленое агентство безопасности не прилагает достаточных усилий для защиты бывшего президента.
14 июля вооруженный Томас Мэттью Крукс смог выстрелить из винтовки типа AR-15 с крыши примерно в 137 метрах от Трампа на предвыборном митинге. Кандидат от республиканцев получил ранение в ухо, пострадали еще двое, один человек погиб. После этого Секретная служба попала под пристальное внимание из‑за провала в обеспечении безопасности на мероприятии.
Один из снайперов несколько раз видел стрелка на митинге Дональда Трампа. Он успел сделать снимок и разглядеть, как 20-летний Крукс смотрит в дальномер за несколько минут до покушения. Стрелка за один выстрел убил снайпер Секретной службы, находившийся в здании позади кандидата.