Секретная служба США два года отказывалась усиливать охрану на мероприятиях Трампа

Агенты Трампа просили магнитометры и больше сотрудников безопасности для проверки участников спортивных мероприятий и других крупных публичных событий, в которых принимал участие бывший президент, а также дополнительных снайперов и специальные группы на других мероприятиях под открытым небом. Отказы поступали по разным причинам, в том числе из‑за нехватки ресурсов и персонала.