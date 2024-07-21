Джо Байден выходит из президентской гонки

Тема снятия кандидатуры Байдена с выборов президента США появилось в ежедневном обсуждении после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, на которых демократ показал себя не в лучшем свете (это признал и сам кандидат). С призывом выйти из гонки к нему обращались сначала публицисты, затем сенаторы и спонсоры Демократической партии.