Джо Байден выходит из президентской гонки

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Вскоре он выступит с обращением к гражданам США, следует из его заявления.
«Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок», — написал Байден.
Байден поблагодарил своих помощников за «усердную работу» и отдельно отметил вице-президентку Камалу Харрис. Действующий президент не назвал кандидатуру, которая могла бы заменить его на выборах, но Харрис — одна из первых в списках на замену.
Тема снятия кандидатуры Байдена с выборов президента США появилось в ежедневном обсуждении после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, на которых демократ показал себя не в лучшем свете (это признал и сам кандидат). С призывом выйти из гонки к нему обращались сначала публицисты, затем сенаторы и спонсоры Демократической партии.
Однако Байден наотрез отказался сделать это, а его команда неоднократно отрицала намерения и саму эту возможность.