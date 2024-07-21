Сбой Windows затронул 8,5 млн устройств по всему миру

Глобальный технический сбой в работе Windows затронул 8,5 млн устройств по всему миру, сообщается в блоге Microsoft. Это менее 1% устройств с операционной системой, отметили в корпорации.
Несмотря на то, что это небольшая доля от всех компьютеров с Windows, сбой затронул «крайне важные услуги». Сбои при обновлении программных обеспечений случаются, но в таком масштабе — достаточно редко, отметила Microsoft.
19 июля в Windows произошел массовый сбой из‑за некорректного обновления антивирусной программы CrowdStrike. Из‑за этого по всему миру пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, но пользователей из РФ она не затронула.
Из‑за сбоя авиакомпании и аэропорты США, Испании, Берлина, Индии, Турции и других стран приостановили работу и отменили вылеты. Некоторые телеканалы не могли вести трансляции.