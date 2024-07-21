В Оксфордском университете задержали сталкера Эммы Уотсон. Он хотел «установить контакт» с актрисой

В сентябре 2023 года Бусто задерживали за то, что он якобы ворвался в примерочную на показе мод в Нью-Йорке и громко заявил, что хочет жениться на Уотсон. По словам мужчины, его действия были «вырвали из контекста», и добавил, что пытался привлечь внимание Уотсон, что, как он считает, «в какой‑то степени сработало». Тогда он не признал себя виновным в незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка и был освобожден без залога.