В Оксфордском университете задержали сталкера Эммы Уотсон. Он хотел «установить контакт» с актрисой

26 июня полиция задержала 44-летнего американца Чада Майкла Бусто по подозрению в преследовании Эммы Уотсон в Оксфордском университете. Таблоид The Sun поговорил с мужчиной, который требовал встречи с актрисой.
Уотсон учится в магистратуре Оксфорда на курсе писательского мастерства, решив отойти от актерской работы в 2023 году. В июне местные жители сообщили полиции, что Бусто расспрашивал их о звезде «Гарри Поттера».
Бусто рассказал, что приехал из США в Великобританию с 800 фунтами стерлингов и спальным мешком, ночевал в церкви и надеялся посетить кафедру английского языка Оксфордского университета, чтобы «установить контакт» с Уотсоном. Мужчину отпустили на время расследования.
В сентябре 2023 года Бусто задерживали за то, что он якобы ворвался в примерочную на показе мод в Нью-Йорке и громко заявил, что хочет жениться на Уотсон. По словам мужчины, его действия были «вырвали из контекста», и добавил, что пытался привлечь внимание Уотсон, что, как он считает, «в какой‑то степени сработало». Тогда он не признал себя виновным в незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка и был освобожден без залога.
Тем временем в Германии задержали 34-летнего американца, который в соцсетях высказывал угрозы в адрес Тейлор Свифт и ее бойфренда. У него якобы был билет на концерт, и его встретила полиция во время проверки на входе.