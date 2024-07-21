На концерте Тейлор Свифт задержали сталкера. Он сыпал угрозами ей и бойфренду

В Германии задержали 34-летнего американца, который высказывал угрозы в адрес Тейлор Свифт и ее бойфренда, игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Полиция не раскрыла личности сталкера. У него якобы был билет на концерт, и его задержали во время проверки на входе. Его продержат в заключении на время визита Свифт в стране.
Как сообщает AP, угрозы предположительно прозвучали в соцсетях. Что именно писал сталкер, не разглашаются. Полиция решила арестовать его, потому что «не могла полностью исключить риск». Келси, которому тоже угрожал сталкер, присутствовал на концерте возлюбленной.
Предыдущий громкий случай случился в начале этого года. Дэвид Кроу преследовал Свифт возле ее квартиры в Нью-Йорке. Уголовное дело против сталкера в конечном итоге прекратили после того, как Кроу признали психически невменяемым и поместили в психбольницу.
За два месяца Кроу пытался проникнуть в дом Свифт 30 раз. 24 января он участвовал в судебном заседании, где ему выписали приказ о запрете приближаться к собственности Свифт.