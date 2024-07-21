Курьеры Ozon в Екатеринбурге объявили забастовку

«Погрузка начинается в 10–11 утра, а дальние маршруты вынуждены работать до 12:00 ночи, а то и позднее. <…> Оплата крупногабаритных товаров по 2 рубля за штуку, вес которой может превышать 30 килограмм. Объемы работы растут, а оплата стоит на месте, зарплата не меняется», — сказал один из бастующих.