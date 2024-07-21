Курьеры Ozon в Екатеринбурге объявили забастовку

Около 70 курьеров Ozon отказались выходить на смену. Они недовольны плохим отношением руководства маркетплейса, передает E1.Ru.
«Все паркуют машины. Это маленькая, но победа. Все ставят машины обратно. Великий момент. Красавчики, наконец-то!», — говорит за кадром автор видео, которым поделилось местное издание.
Как отмечает E1.Ru, на забастовку вышли почти все курьеры сервиса. По их словам, их проблемы с Ozon назрели давно: задержки и невыплаты зарплаты, поздняя выдача товаров, из‑за чего водители вынуждены работать до поздней ночи.
«Погрузка начинается в 10–11 утра, а дальние маршруты вынуждены работать до 12:00 ночи, а то и позднее. <…> Оплата крупногабаритных товаров по 2 рубля за штуку, вес которой может превышать 30 килограмм. Объемы работы растут, а оплата стоит на месте, зарплата не меняется», — сказал один из бастующих.
Курьеры «ждут руководство из Москвы». Они предупредили, что в ближайшее время товары клиентов придут к ним с задержкой.
В пресс-службе Ozon подтвердили начало забастовки и признали «ситуацию по срокам погрузки товаров», поэтому руководство занимается решением проблемы, в частности «увеличивает число работников складов». Однако сообщения о задержках с выплатами Ozon назвал ложью. В ближайшее время начальство планирует встретится с курьерами.