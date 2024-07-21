«Мы движемся к эре мутантов»: Кевин Файги — о «Человеке-пауке-4» и будущем киновселенной Marvel

Сегодня в 17:04

Глава Marvel Studios Кевин Файги дал сразу несколько интервью о будущем киновселенной. Он прокомментировал работу над «Человеком-пауком-4» и «Блэйдом», анонсировал «Эру мутантов» и создал интригу вокруг фильмов о мстителях.

Сначала продюсер подтвердил разработку сценария «Человека-паука-4». В скором времени он ожидает увидеть черновую версию сюжета. Об этом глава Marvel Studios рассказал io9.

«[Продюсерка] Эми Паскаль и я работаем над фильмом. Сценаристы довольно скоро покажут нам черновик», — сообщил Файги.

В разговоре с CinemaBlend начальник студии признал, что четвертый фильм может поменять режиссера. Участие постановщика трех прошлых картин Джона Уоттса в этот раз под вопросом из‑за загруженного графика. В этом году у него выходит комедия «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, а затем он займется сериалом «Опорная команда» с Джудом Лоу в мире «Звездных войн».

«Мы любим Джона, он сделал для нас три лучших фильма о Человеке-пауке. Но сейчас у него очень много дел, так что, скорее всего, нам придется найти кого‑то еще», — сказал Файги.

Том Холланд в этом году подтвердил, что вернется к главной роли в четвертом фильме.

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На пресс-конференции после показа «Дэдпула и Росомахи» Файги поведал журналистам, что в киновселенной начнется «эра мутантов», которая сменит «сагу о мультивселенной» после выхода «Мстители: Секретные войны».

«Мы знаем, что нас ждет потом. Теперь у нас есть персонажи людей Икс, которых раньше мы не могли показывать. С каждым фильмом после „Дэдпула и Росомахи“ мы будем двигаться к эре мутантов», — заявил он.

Говоря с io9 про мутантов, Файги пообещал представить на экране новую команду людей Икс, в которой окажутся как знакомые персонажи, так и новые для поклонников кино. «Дэдпул и Росомаха» кроме главных героев покажет Икс-23, Саблезубого и Кассандру Нову, в «Капитане Марвел-2» зрители уже видели Зверя и Бинар.

Кроме того, он отметил, что лента о Дэдпуле и Росомахе будет иметь большое значение для общего сюжета киновселенной: «Если „Война бесконечности“ были на „девятку“, а „Финал“ на „десятку“, то „Дэдпул и Росомаха“ получились на „восьмерку“ в плане влияния на будущее киновселенной».

На пресс-конференции продюсер коснулся темы «взрослого рейтинга» картины: «„Дэдпул и Росомаха“ — это самый благотворный фильм со „взрослым“ рейтингом. Конечно, не каждый наш проект получит такой рейтинг. Но я надеюсь, что следующие ленты примут выбранный командой „Дэдпула и Росомахи“ тон».

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В то же время Marvel Studios не будет стесняться графичного насилия и ругани при работе над «Блэйдом». Проект с Махершалой Али расстался с двумя режиссерами и сменил шесть сценаристов, хотя ни разу не был близок к началу съемок. В разговоре с BlackFreeTV Файги подчеркнул, что студия ставит во главу угла качество картины.

«Мы несколько лет пытаемся разобраться с этим фильмом. Для нас очень важно не торопить события и сделать „Блэйда“ правильно. Все видели фильмы [с Уэсли Снайпсом про этого героя], и они имели „взрослый“ рейтинг. Наверное, это уже часть наследия этого персонажа, как и в случае с Дэдпулом», — поделился Файги.

Наконец, упомянув «Мстителей», продюсер признал, что студия не сможет уместить в пятом и шестом фильмах всех персонажей, появлявшихся во множестве картин и сериалов о супергероях: «В фильмах о „Мстителях“ мы собираемся рассказать историю, и в ней нет места всем 100 тысячам персонажей. Нам придется сделать какой‑то выбор. Впрочем, это не значит, кого‑то мы не увидим больше никогда».

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