В разговоре с CinemaBlend начальник студии признал, что четвертый фильм может поменять режиссера. Участие постановщика трех прошлых картин Джона Уоттса в этот раз под вопросом из‑за загруженного графика. В этом году у него выходит комедия «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, а затем он займется сериалом «Опорная команда» с Джудом Лоу в мире «Звездных войн».