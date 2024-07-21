В Звенигороде неизвестный снес голову бюсту Сталина

В Подмосковье неизвестный отломал голову бюсту Сталина. На той же аллее поврежден памятник Ленину. Об этом пишет «Осторожно, новости».
Инцидент произошел в Звенигороде на Аллее Славы 20 июля. Судя по видео, мужчина в клетчатой рубашке подошел к памятнику с кувалдой и ударил по нему, разбив голову. Еще в парке заметили бюст Ленина с отбитой частью подбородка.
Бюст появился на этом месте прошлым летом, его установила волонтерская группа «Помним своих героев». За это время он так и не стал узаконенной постройкой и не был поставлен на содержание местных властей. Более того, администрация предписывала демонтировать монумент, но сносить его самостоятельно не стала, а позже пошла общественникам навстречу.
В марте этого года фигура стала жертвой вандала. Кто‑то разрисовал его черной краской и вместо буквы «Т» в фамилии написал «Р» так, чтобы на постаменте значилось «Сралин».
Вчера на Пороховском кладбище в Петербурге неизвестные надругались над памятником на могиле Евгения Пригожина. Фигуру облили краской, ей в руку вставили фаллоимитатор. В районной администрации заверили, что оперативно вымыли фигуру, а вандалами занимается полиция.
На этой неделе в Смоленске власти отказались признавать фигуру оленя памятником культурного наследия, потому что она создана «во враждебной стране». Фигура была сделана по заказу кайзера Германской империи, стояла на даче Германа Геринга и была привезена в город солдатами Красной армии.