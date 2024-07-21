В Звенигороде неизвестный снес голову бюсту Сталина

Бюст появился на этом месте прошлым летом, его установила волонтерская группа «Помним своих героев». За это время он так и не стал узаконенной постройкой и не был поставлен на содержание местных властей. Более того, администрация предписывала демонтировать монумент, но сносить его самостоятельно не стала, а позже пошла общественникам навстречу.