Диснейленду в Калифорнии грозит первая за 40 лет забастовка работников, недовольных контрактами

Число проголосовавших сотрудников не разглашается, но профсоюзы заявили, что 99% из принявших участие членов проголосовали за забастовку. Но это еще не значит, что она состоится: работники и работодатель могут найти достичь соглашения до ее начала. Если забастовка все же произойдет, она станет первой в Диснейленде за 40 лет.