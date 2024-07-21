Актер Ярослав Могильников: «Чувствую нереальное выгорание. Не знаю, что делать, как дальше жить»

«Мне очень нужен отдых. К сожалению, в связи с плотным графиком это сделать практически нереально. Я просто понимаю, что таким образом я убиваю себя, но я не понимаю, что мне делать уже. Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю, что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать», — закончил Могильников.