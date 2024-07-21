Актер Ярослав Могильников: «Чувствую нереальное выгорание. Не знаю, что делать, как дальше жить»

Актер Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана». По его словам, он сильно устал и испытывает сильный стресс, но загруженный график не дает ему отдохнуть. Такой пост появился в его телеграм-канале.
«Я очень устал, друзья. Я прям чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Как в моральном плане, так и в физическом. Я чувствую нереальное выгорание. Последние несколько дней я испытываю большой стресс и переживания, каждый день я очень напряжен, будто вот-вот и произойдет внутренний бум», — поделился актер.
Могильников отметил, что из‑за выгорания он стал раздражительным, ему стало сложнее запоминать и концентрироваться на информации, а также контролировать внутренний диалог.
«Меня все бесит, я всегда раздражаюсь, у меня ухудшилась память и сосредоточенность. Все, что мне хочется каждую секунду, это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моем мозге каждую милисекунду будет безостановочный поток мыслей», — написал он.
В конце актер и модель отметил, что не может найти свободное время на восстановление.
«Мне очень нужен отдых. К сожалению, в связи с плотным графиком это сделать практически нереально. Я просто понимаю, что таким образом я убиваю себя, но я не понимаю, что мне делать уже. Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю, что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать», — закончил Могильников.