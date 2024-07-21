Хакеры взломали сотни украинских и российских телеграм-каналов и призвали Украину «сложить оружие»

«Это сообщение нам придется удалить, а некоторых из нас даже уволят или посадят, но мы не можем больше это терпеть <…> Подумайте на мгновение: что будет дальше? Сколько людей нам еще нужно потерять, чтобы понять, что война не решит наши проблемы? Мы знаем, что многие из нас винят в происходящем действующую власть и, в частности, президента Зеленского. Его решения и политика привели к текущим страданиям и потерям жизней», — говорится в опубликованных постах.