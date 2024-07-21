Хакеры взломали сотни украинских и российских телеграм-каналов и призвали Украину «сложить оружие»

Неизвестные получили доступ к более чем 750 российских и украинских телеграм-каналов и опубликовали призыв к Украине «сложить оружие». Об этом пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на данные сервиса TGStat.
Отправить сообщение у них получилось через взлом бота для постинга Fleep Bot, SMM-менеджеры используют его для форматирования и отложенной публикации сообщений в каналах. По информации Astra, два варианта сообщений от хакеров были опубликованы как минимум в 754 каналах и размещено по меньшей мере 1599 раз.
«Это сообщение нам придется удалить, а некоторых из нас даже уволят или посадят, но мы не можем больше это терпеть <…> Подумайте на мгновение: что будет дальше? Сколько людей нам еще нужно потерять, чтобы понять, что война не решит наши проблемы? Мы знаем, что многие из нас винят в происходящем действующую власть и, в частности, президента Зеленского. Его решения и политика привели к текущим страданиям и потерям жизней», — говорится в опубликованных постах.
«Очнитесь! За что вы воюете? Это не ваша война! Запад использует Украину в своих целях, совершенно не заботясь о жертвах?» — обращаются авторы к читателям.
Во всех них также упоминается фейк об автомобиле Bugatti, якобы приобретенном женой Владимира Зеленского. Информация о нем появилась в сети в начале июля, однако позже была опровергнута производителем автомобилей и компанией, в которой якобы была приобретена машина.