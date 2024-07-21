Ютуберы взяли интервью у героя мема «Мужик с песком». Он музыкант, поэтому они сняли для него клип

Журналистский проект «Коллектив» взял интервью у героя мема «Мужик с песком». Мужчина рассказал, для чего делались эти фотографии и как он отреагировал на популярность, а ютуберы подарили ему клип.
Мы не можем дать ссылку на интервью, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти это видео на канале «Коллектива».
43-летнего героя видео зовут Владимир Брест, он работает актером и пишет музыку. Фотографии с песком предназначались для обложки его альбома «Паранойя» 2011 года, а слава к ним пришла спустя два года. «Я сначала не понимал, как к этому относиться: плохо это или хорошо. [Мем -] что это? <…> Потом началось уже хамство: на фотографиях ужасные вещи писались. Меня это начало бесить», — рассказал он.
Брест признался, что популярность мема с ним не принесла ему новых ролей в кино. Создатели вещей с изображением «Мужик с песком» не спрашивали у Бреста разрешения на использование, поэтому ему неприятно, что он остался «без финансовых потоков, которые на нем делают». Он раздумывал над запуском собственного мерча, но ему «некогда этим заниматься».
С музыкальной карьерой Брест на время закончил из‑за нехватки времени и временами лени, тексты песен «лежат в столе». Однако он не исключает, что может вернуться к музыке. Ранее автор песен предлагал свои тексты менеджерам Дениса Клявера, Филлипа Киркорова, Димы Билана, но получал отказы.
Брест перестал работать в театре, а в кино ему предлагают роли полицейских, оперативников и «братков», которые «уже поднадоели». Сам бы он хотел «сыграть драму» или «чудака со странностями» в комедии. «Я бы сыграл какую‑нибудь такую роль, чтобы люди смотрели на экраны и плакали, переживали за этого героя, чтобы довести зрителей прямо вот до слез, прямо чтоб рыдали», — поделился он.
«Коллектив» снял для Бреста клип со сценами из мема. Авторы ролика показали кадры с бэкстейджа, между которыми музыкант рассказывал о своей профессии, детстве и увлечениях.
В январе стало известно, что героя мема про доброго военкома Николая Захарова назначили заместителем председателя правительства Забайкальского края. Пользователи сети использовали фото скандального чиновника с улыбающимся лицом и хитрым взглядом в камеру для шуток про военкомов, охотящихся на студентов в самых неожиданных ситуациях.