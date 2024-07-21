Ютуберы взяли интервью у героя мема «Мужик с песком». Он музыкант, поэтому они сняли для него клип

43-летнего героя видео зовут Владимир Брест, он работает актером и пишет музыку. Фотографии с песком предназначались для обложки его альбома «Паранойя» 2011 года, а слава к ним пришла спустя два года. «Я сначала не понимал, как к этому относиться: плохо это или хорошо. [Мем -] что это? <…> Потом началось уже хамство: на фотографиях ужасные вещи писались. Меня это начало бесить», — рассказал он.