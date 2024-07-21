Эммануэль Макрон, вероятно, не успеет поплавать в Сене до начала Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, не успеет поплавать в Сене до начала Олимпийских игр. В его офисе подчеркнули, что политик намерен сдержать обещание, но это «не обязательно» должно случиться до церемонии открытия 26 июля. Об этом пишет Le Monde.
Загрязненность реки десятилетиями была поводом для критики французских властей. Один из предшественников Макрона на посту Жак Ширак обещал разобраться с вопросом, но так и не сумел ничего с этим сделать.
Тем не менее в этом году в водоеме собирались провести соревнования по триатлону. На заплывы в Сене уже успели выйти министр спорта страны Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Энн Идальго, но не президент.
«Макрон не говорил, что будет плавать до Олимпиады, а лишь, что сделает это, и выражал уверенность лишь в этом. У него не обязательно будет возможность сделать это до Игр», — сказал советник президента журналистам в пятницу.
«Напомню, что, по его словам, нам важно не только организовать олимпийские соревнования, но и открыть места для плавания для всех многочисленных жителей региона Иль-де-Франс в ближайшие годы», — добавил представитель французского лидера.
Во французском экс-твиттере активно обсуждали первый перенос купания Макрона в Сене — таким образом политик обещал доказать, что вода в реке достаточно чистая для проведения соревнований.
Возможно, на решение президента повлияла акция «Je chie dans la Seine le 23 Juin» («Я насру в Сену 23 июня»), участники которой собирались синхронно испражниться в водоем в день плавания в нем главы государства.