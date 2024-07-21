Канцлер Германии до сих пор пользуется ЭЛТ-телевизором

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется телевизором с кинескопом. Об этом он рассказал избирателям на предвыборной встрече своей партии в Дрездене, его слова передает Bild.
Немецкий политик известен тем, что подолгу держится за старые вещи. Например, на публике он часто появляется со старым потрепанным портфелем. Глава государства продолжает носить в нем документы, несмотря на то что сумке уже около 40 лет.
Оказалось, что этим старомодность Шольца не ограничивается, и дома у него до сих пор стоит ламповый телевизор. О нем лидер вспомнил, отвечая на вопрос об отмене субсидий на покупку электромобилей.
По словам канцлера, электрокары продаются не так быстро, как этого бы хотелось правительству. Он предположил, что многие автолюбители просто не спешат менять на них свои старые бензиновые машины, ведь они до сих пор работают. Нечто подобное немецкий лидер испытывает, глядя на каталог телевизоров: несмотря на многообразие новых моделей, Шольц переживает об их быстром устаревании и замечает, что его старое ламповое устройство все еще выдает приемлемую картинку.