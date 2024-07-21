Канцлер Германии до сих пор пользуется ЭЛТ-телевизором

По словам канцлера, электрокары продаются не так быстро, как этого бы хотелось правительству. Он предположил, что многие автолюбители просто не спешат менять на них свои старые бензиновые машины, ведь они до сих пор работают. Нечто подобное немецкий лидер испытывает, глядя на каталог телевизоров: несмотря на многообразие новых моделей, Шольц переживает об их быстром устаревании и замечает, что его старое ламповое устройство все еще выдает приемлемую картинку.