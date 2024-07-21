Shot: Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из‑за долгов перед налоговой

Ранее РИА «Новости» сообщало, что ФНС требует от ведущей заплатить 20,9 млн рублей. Shot позже добавил, что из‑за задолженности ее объявили в розыск, а также наложили арест на ее Lamborghini Urus, приобретенный в кредит за 40 млн рублей. Отмечалось, что это не означает изъятие автомобиля, а лишь запрет на регистрацию новых владельцев машины.