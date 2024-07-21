Shot: Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из‑за долгов перед налоговой

Сегодня в 10:54
Фото: Настя Ивлеева/Telegram

Налоговая служба закрыла Насте Ивлеевой выезд из России, пишет телеграм-канал Shot. По его информации, причиной стали накопившееся долги.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что ФНС требует от ведущей заплатить 20,9 млн рублей. Shot позже добавил, что из‑за задолженности ее объявили в розыск, а также наложили арест на ее Lamborghini Urus, приобретенный в кредит за 40 млн рублей. Отмечалось, что это не означает изъятие автомобиля, а лишь запрет на регистрацию новых владельцев машины.

В июне этого года Shot писал, что артистке заблокировали личные счета по требованию налоговиков. Позже ее адвокат пояснил, что речь идет лишь о счете индивидуального предпринимателя Ивлеевой, а не о приостановке всех транзакций.

Представители артистки отказываются от комментариев о ее конфликте с ведомством.

В ноябре прошлого года Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», которая привела к многочисленным скандалам с участием Филипа Киркорова, Димы Билана, Лолиты и других гостей события и закрытию площадки. Позже Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.

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