Shot: Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из‑за долгов перед налоговой

Налоговая служба закрыла Насте Ивлеевой выезд из России, пишет телеграм-канал Shot. По его информации, причиной стали накопившееся долги.
Ранее РИА «Новости» сообщало, что ФНС требует от ведущей заплатить 20,9 млн рублей. Shot позже добавил, что из‑за задолженности ее объявили в розыск, а также наложили арест на ее Lamborghini Urus, приобретенный в кредит за 40 млн рублей. Отмечалось, что это не означает изъятие автомобиля, а лишь запрет на регистрацию новых владельцев машины.
В июне этого года Shot писал, что артистке заблокировали личные счета по требованию налоговиков. Позже ее адвокат пояснил, что речь идет лишь о счете индивидуального предпринимателя Ивлеевой, а не о приостановке всех транзакций.
Представители артистки отказываются от комментариев о ее конфликте с ведомством.
В ноябре прошлого года Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», которая привела к многочисленным скандалам с участием Филипа Киркорова, Димы Билана, Лолиты и других гостей события и закрытию площадки. Позже Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.