Подросток из США отрастил 1,6-метровые волосы и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Самые длинные волосы среди когда‑либо живших мужчин принадлежали Свами Пандарасаннадхи, настоятелю монастыря Тирудадутурай в индийском Мадрасе. Длина его волос в 1949 году составляла 7,9 метров. А самые длинные волосы у подростка были у Ниланши Патель из Индии — ровно 2 метра. В 2021 году девушка постригла их и передала в дар музею.