Дизайнер воссоздал внешность Ивана Грозного

Дизайнер признался, что опыт был интересным, поскольку он изучал не только данные о внешности, но и о жизни московского царя. «Согласно исследованию доктора Герасимова, Иван, по-видимому, вел беспорядочную жизнь, злоупотреблял алкоголем и переедал», — отметил Мораис.