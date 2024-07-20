Дизайнер воссоздал внешность Ивана Грозного

Бразильский графический дизайнер Сисеро Мораис создал 3D-реконструкцию лица русского царя Ивана IV, прозванного Грозным. Результатами работы он поделился у себя на ютуб-канале.
Для реконструкции Мораис пользовался данными, собранными советским ученым Михаилом Герасимовым в ходе раскопок могилы Ивана Грозного. Другими источниками стали портрет царя на обложке книги «Апостол» 1564 года и исторические свидетельства современников.
Дизайнер признался, что опыт был интересным, поскольку он изучал не только данные о внешности, но и о жизни московского царя. «Согласно исследованию доктора Герасимова, Иван, по-видимому, вел беспорядочную жизнь, злоупотреблял алкоголем и переедал», — отметил Мораис.
По его словам, в организме Грозного было обнаружено большое количество ртути, что заставило некоторых заподозрить отравление. Однако, учитывая привычки того времени, ртуть могли использовать для лечения какой‑то болезни, добавил он.
Вооружившись всеми этими данными, Мораис с помощью 3D-моделирования сперва воссоздал череп, а затем кожу, волосы и другие черты лица Грозного. Получившийся результат изображает лысеющего мужчину с седой бородой и голубыми глазами.
По словам Мораиса, внешность пожилого царя сильно отличается от его облика в молодости, когда Ивана описывали как «высокого, с красивыми волосами, широкими плечами, сильными мускулами и приятным лицом».
Сисеро Мораис специализируется на научной реконструкции людей прошлого. Среди его предыдущих работ — воссозданная внешность неандертальца, египетского фараона Аменхотепа III и египтянки, прозванной «позолоченной леди», чья мумия удивительно хорошо сохранилась.