Эдварда Била арестовали за пранк с «Самокатной патрульной службой»

Мещанский районный суд признал блогера Эдварда Била виновным в мелком хулиганстве. Его приговорили к 13 суткам административного ареста, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Блогера задержали после того, как он проехался по подмосковному Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудника Госавтоинспекции. Вместе с другом (в такой же форме) Бил катался на самокате, к которому они прицепили проблесковый маячок, как у полиции.
Пранкеры останавливали людей на электросамокатах и представлялись им как сотрудники «Самокатной патрульной службы». Парня с девушкой, которых приятели остановили, Бил обвинил в нарушении «самокатного кодекса», заявив, что они ехали по встречке.
В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП недалеко от Смоленской площади. Его спорткар Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. Женщину — водительницу «фольксвагена», на который пришелся основной удар, госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. В марте 2022-го блогера приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. В ноябре того же года он вышел на свободу.