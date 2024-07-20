Эдварда Била арестовали за пранк с «Самокатной патрульной службой»

Сегодня в 17:31

Мещанский районный суд признал блогера Эдварда Била виновным в мелком хулиганстве. Его приговорили к 13 суткам административного ареста, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Блогера задержали после того, как он проехался по подмосковному Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудника Госавтоинспекции. Вместе с другом (в такой же форме) Бил катался на самокате, к которому они прицепили проблесковый маячок, как у полиции.

Пранкеры останавливали людей на электросамокатах и представлялись им как сотрудники «Самокатной патрульной службы». Парня с девушкой, которых приятели остановили, Бил обвинил в нарушении «самокатного кодекса», заявив, что они ехали по встречке.

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП недалеко от Смоленской площади. Его спорткар Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. Женщину — водительницу «фольксвагена», на который пришелся основной удар, госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. В марте 2022-го блогера приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. В ноябре того же года он вышел на свободу.

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