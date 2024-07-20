Эдварда Била арестовали за пранк с «Самокатной патрульной службой»

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП недалеко от Смоленской площади. Его спорткар Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. Женщину — водительницу «фольксвагена», на который пришелся основной удар, госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. В марте 2022-го блогера приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. В ноябре того же года он вышел на свободу.