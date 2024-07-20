В Краснодаре стихийный митинг из‑за отключений света. Несколько участников задержаны

Жители Краснодара, которые живут в районе улицы Кирилла Росинского, перекрыли улицу в знак протеста из‑за отсутствия электричества. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара 40+, домов 10-15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир», — рассказал один из местных жителей.
Как отмечает телеграм-канал, из‑за отключений электричества пропадает и вода, поскольку перестают работать насосные станции. Коммунальные службы воду не подвозят.
«Люди с колясками не могут спуститься или подняться. Лифты застревают с людьми и детьми и сидят больше часа в духоте и темноте пока приедут монтажники», — приводит издание слова местных жителей.
Во многих высотных домах отсутствует газоснабжение, поэтому люди не могут приготовить еду. По словам жильцов, службы не отвечают на их звонки и не приезжают на вызовы.
Нескольких участников стихийного митинга задержали правоохранители. Как пишет «Краснодар и край», полиция разогнала собравшихся на перекрестке и освободила проезд.
На место приехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он признал, что в городе есть отключения света, которые связаны с проблемами на Ростовской АЭС. При этом в районе улицы Росинского случилась авария на кабеле, и сейчас его заменяют, отметил чиновник.
Мэр пообещал, что жителям подвезут воду в необходимых количествах, а сам он останется на месте, пока ситуация не будет разрешена. «Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами… Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил он и призвал жителей как можно скорее разблокировать дорогу.