В Краснодаре стихийный митинг из‑за отключений света. Несколько участников задержаны

Мэр пообещал, что жителям подвезут воду в необходимых количествах, а сам он останется на месте, пока ситуация не будет разрешена. «Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами… Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил он и призвал жителей как можно скорее разблокировать дорогу.