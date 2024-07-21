Состояние Брюса Спрингстина превысило 1 млрд долларов

Спрингстин стал лишь четверым музыкантом, получившим этот статус от медиа. Кроме него в числе музыкантов-миллиардеров вошли Jay-Z (2,5 млрд долларов), Рианна (1.4 млпд) и Тейлор Свифт (1.3 млрд). Канье Уэст, входивший в этот список, был из него исключен после того, как потерял оцененную в 1.5 млрд долларов сделку с Adidas, его состояние сейчас Forbes оценивает в 400 млн.