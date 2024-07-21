Состояние Брюса Спрингстина превысило 1 млрд долларов

Сегодня в 10:39
Фото: Iwi Onodera/Redferns

Forbes оценил состояние Брюса Спрингстина в 1 млрд долларов. По «консервативному» методу подсчета издания, музыкант располагает различными активами на 1.1 млрд долларов.

Спрингстин стал лишь четверым музыкантом, получившим этот статус от медиа. Кроме него в числе музыкантов-миллиардеров вошли Jay-Z (2,5 млрд долларов), Рианна (1.4 млпд) и Тейлор Свифт (1.3 млрд). Канье Уэст, входивший в этот список, был из него исключен после того, как потерял оцененную в 1.5 млрд долларов сделку с Adidas, его состояние сейчас Forbes оценивает в 400 млн.

Большая часть богатства Спрингстина — это его каталог из более чем 300 песен, записанных за последние 50 лет. Права на них рок-музыкант продал своему давнему партнеру, лейблу Columbia Records за 500 миллионов долларов в 2021 году, что стало крупнейшей сделкой по покупке треков в истории.

Кроме того, артист не перестает гастролировать: в 2023 году вместе с E Street Band он отправился в мировой тур и продал 1,6 млн билетов, что принесло 380 млн долларов. Сейчас график выступлений коллектива расписан до июля следующего года.

К тому же, до договора с лейблом Спрингстин успел продать более 140 млн копий по всему миру.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами