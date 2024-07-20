Пребывание на природе помогает при психических заболеваниях

При этом тип природной местности не влияет — и водоемы, и горы, и лес, и ферма, и парк в городе одинаково помогают пациентам. В большей степени пребывание на природе помогало при расстройствах настроения и стрессе. А вот взаимосвязи между возрастом и размерами эффекта не было выявлено.