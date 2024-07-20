Пребывание на природе помогает при психических заболеваниях

Даже недолгое пребывание на природе облегчает симптомы и тяжесть психических заболеваний у взрослых пациентов — к такому выводу пришла группа ученых под руководством Джоанны Беттман из Университета Юты. Их статья опубликована в журнале Ecopsychology, основными выводами делится N+1.
Ученые провели метаанализ 45 исследований, в которых в общей сложности участвовали 1492 человека. Их средний возраст составляет 42 года.
Выяснилось, что ходьба, бег и программы физической активности дали небольшой, но значительный эффект в облегчении симптомов психических расстройств у участников исследований. Для положительного эффекта было достаточно даже 10 минут на природе.
При этом тип природной местности не влияет — и водоемы, и горы, и лес, и ферма, и парк в городе одинаково помогают пациентам. В большей степени пребывание на природе помогало при расстройствах настроения и стрессе. А вот взаимосвязи между возрастом и размерами эффекта не было выявлено.
Хоть пребывание на природе лишь ограниченно влияет на тяжесть депрессии, его можно использовать в качестве дополнительной терапии, считают эксперты.
Недавно группа ученых пришла к выводу, что умеренная физическая активность, такая как работа в саду, гольф или ходьба, снижает риск депрессии на 23%, тревоги — на 26%, психоза и шизофрении — на 27%. При этом сильные физические нагрузки на риск депрессии никак не влияют, а психике некоторых людей могут даже навредить.