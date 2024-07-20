Одновременно с этим начнет свою работу первая Дальневосточная сессия Вахтанговского форума театральных менеджеров, куда съедутся более 70 руководителей из регионов России и стран зарубежья. Кроме того, будет открыт первый в Приморском крае проектный офис Президентского фонда культурных инициатив.