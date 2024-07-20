С 21 по 25 июля во Владивостоке — Молодежной столице России 2024 года —пройдет первый Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток». Форум объединил участников из 96 городов России и лучших отечественных экспертов театрального искусства.
Участники и сотрудники культурной сферы Дальнего Востока смогут посетить более 100 различных просветительских событий и мероприятий: лекции, мастер-классы, творческие лаборатории и практикумы.
В первый день труппы ведущих уличных театров страны откроют фестиваль большим уличным театрализованным карнавалом. Трансляцию открытия из Приморского театра молодежи устроят телеканал ОТВ и официальная страница во «ВКонтакте» в 19.00.
Церемонию посетят директор Театра имени Е.Вахтангова Кирилл Крок, худрук «Центра драматургии и режиссуры» Владимир Панков, директор Российского государственного академического молодежного театра Софья Апфельбаум, начальник комитета сотрудничества в области искусства и обмена опытом Харбинского управления культуры и туризма Ба Чжэнцзюнь и другие.
Вместе с ними на празднике появятся музыканты Анастасия Макеева, Светлана Сурганова и Александр Степанов (ST), а специальным гостем станет балет из Китая Harbin Ballet с номером «На Востоке рассветает».
Одновременно с этим начнет свою работу первая Дальневосточная сессия Вахтанговского форума театральных менеджеров, куда съедутся более 70 руководителей из регионов России и стран зарубежья. Кроме того, будет открыт первый в Приморском крае проектный офис Президентского фонда культурных инициатив.
За пять дней жителям и гостям региона покажут восемь спектаклей. Они смогут увидеть постановки «Сны Пенелопы» театра Моссовета, «Я люблю тебя, папа» «Арт-платформы» в Новом Манеже, «Лина Марлина» петербургского «Театрального проекта 27» и другие.
Завершится фестиваль 25 июля вручением премии «Золотая рыбка» пяти молодым специалистам — участникам просветительской программы, выбранным экспертами. Также зрителям организуют премьеру спектакля Владимира Панкова и участников лаборатории режиссеров и композиторов по пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». После этого постановка войдет в постоянный репертуар Приморского театра молодежи.