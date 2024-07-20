На «Смуту» выделили еще 100 млн рублей для расширения образовательного режима

В итоге игра оказалась в VK Play на месяц позже срока, лишь с несколькими небольшими уровнями и редкими неловкими боями. В первые часы покупатели делились роликами с многочисленными багами и жаловались на скучное прохождение, преимущественно состоявшее из бега и длинных диалогов с персонажами. Чуть позже выяснилось, что из‑за бага «Смуту» и вовсе нельзя было пройти до конца при высоких или низких значениях «кармы» (оценки сюжетных выборов игрока), а для установки первого патча весь дистрибутив нужно было скачивать заново.