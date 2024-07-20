На «Смуту» выделили еще 100 млн рублей для расширения образовательного режима

Институт развития интернета (ИРИ) выделил российскому разработчику Cyberia Nova субсидию в 100 млн рублей. Деньги пойдут на разработку образовательных дополнений для игры «Смута», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на медиарынке.
Новое дополнение затронет историю Нижнего Новгорода и Ярославля. Срок его разработки составит полтора года.
Глава Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) Василий Овчинников отметил, что образовательный режим есть и в нескольких частях Assassin’s Creed. «При этом „Смута“ по уровню исторического реализма сильнее зарубежной игры, так что развивать образовательные дополнения логично», — считает он.
Один из собеседников издания сказал, что идея интерактивного исторического урока интересна ИРИ, в том числе благодаря связанному с ней циклу лекций Клима Жукова по истории Смутного времени.
Российская экшн-RPG «Смута» вышла 5 апреля 2024 года и на релизе сильно разочаровала игроков. Разработчики из студии Cyberia Nova сравнивали свой проект с Assassin’s Creed и «Ведьмаком» и получили под него гранты Института развития интернета на 500 млн рублей.
В итоге игра оказалась в VK Play на месяц позже срока, лишь с несколькими небольшими уровнями и редкими неловкими боями. В первые часы покупатели делились роликами с многочисленными багами и жаловались на скучное прохождение, преимущественно состоявшее из бега и длинных диалогов с персонажами. Чуть позже выяснилось, что из‑за бага «Смуту» и вовсе нельзя было пройти до конца при высоких или низких значениях «кармы» (оценки сюжетных выборов игрока), а для установки первого патча весь дистрибутив нужно было скачивать заново.
Состояние игры на релизе раскритиковал даже большой поклонник государственных инициатив Виталий Милонов: «Это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура».
В конце мая проект получил масштабный патч, в нем исправили 66 ошибок, которые «делали очень больно игрокам, а то и вовсе препятствовали дальнейшему прохождению».