Лукашенко призвал привлечь политзаключенных к уборке после урагана

Сегодня в 12:56
Фото: сайт президента Беларуси

Александр Лукашенко призвал привлечь политзаключенных к ликвидации последствий урагана, прошедшего в Беларуси.

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — заявил он на селекторном совещании.

По словам Лукашенко, к работам нужно привлекать горожан и «особенно этих дармоедов». Он сравнил ураган с «войной, только без стрельбы».

«Поэтому все должны прежде, чем затиктокаться там и чего‑то в интернете писнуть — иди возьми топор, пилу, и помоги что‑то, а потом критикуй», — добавил Лукашенко.

По данным правозащитного центра «Вясна», в Беларуси признаны политическими заключенными 1378 человек. Большая часть из них попала под уголовное преследование в связи с митингами в 2020 году против Лукашенко.

Ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду обрушился на Беларусь в середине июля. Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Ветер срывал кровлю со зданий, валил деревья и обрывал провода. Сильнее всего пострадала Гомельская область, в нескольких населенных пунктах, включая город Мозырь пропадало электричество.

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