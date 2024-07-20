В Петербурге памятник на могиле Евгения Пригожина облили краской, а руку вставили фаллоимитатор

На Пороховском кладбище в Петербурге неизвестные надругались над памятником на могиле Евгения Пригожина. Фигуру облили краской, ей в руку вставили фаллоиммитатор. Это видно на видео в телеграм-канале «Юг Лайв»
Кадры сняты в низком качестве и с множеством засветов. Тем не менее, на них можно разглядеть белую краску на груди памятника и фиолетовую секс-игрушку в протянутой левой руке фигуры.
Ответственность за акт пока никто не себя не взял. Полиция также не сообщала об актах вандализма.
Скульптуру создателя ЧВК «Вагнер» поставили на могиле в конце мая этого года. 1 июня, в день рождения организатора мятежа, он был открыт.
Еще одна фигура в честь лидера наемников была установлена в Краснодарском крае. На постаменте бронзовый Пригожин стоит вместе с командиром Дмитрием «Вагнером» Уткиным. Фигура была воздвигнута в Горячем Ключе рядом с полигоном Молькино, где ранее базировалась компания. Власти поселка тогда говорили, что с ними установку не согласовывали, а памятник находится на частной территории.
23 августа бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значился глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера.
Телеграм-канал Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположил, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Позже Владимир Путин заявил, что в телах погибших были обнаружены осколки от гранат.