В Петербурге памятник на могиле Евгения Пригожина облили краской, а руку вставили фаллоимитатор

Еще одна фигура в честь лидера наемников была установлена в Краснодарском крае. На постаменте бронзовый Пригожин стоит вместе с командиром Дмитрием «Вагнером» Уткиным. Фигура была воздвигнута в Горячем Ключе рядом с полигоном Молькино, где ранее базировалась компания. Власти поселка тогда говорили, что с ними установку не согласовывали, а памятник находится на частной территории.