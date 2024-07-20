Снайпер, стрелявший в Дональда Трампа, искал порно в сети перед покушением

Кроме того, в истории браузера Крукса были страницы о Джо Байдене и Дональде Трампе, директоре ФБР, генпрокуроре США, Национальном съезде Демократической партии и британской королевской семье, а также словосочетание «большое депрессивное расстройство». CNN также писал, что стрелок искал сведения об Итане Крамбли, стрелявшем в учеников школы в Мичигане в 2001 году, и обвинениях, которые были предъявлены его родителям.